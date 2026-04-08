Piccolo distacco: la tosse può peggiorarlo?

Una domanda di: Anna Sono a 12+4 settimane, dal 10 marzo mi è stato trovato un piccolissimo distacco amniocoriale, però non misurato, riscontrato nuovamente il 24 marzo, della misura di 18×9 mm. Mi è stato dato il progesterone 200mg una volta al giorno e mi è stato detto di fare una vita normale, movimento e lavoro. Adesso però ho molta tosse e quando tossisco ho male al basso ventre. La tosse potrebbe aumentare il distacco? Faccio davvero bene a fare camminate di mezzora ed andare al lavoro (lavoro a scuola) o sarebbe meglio un po' di riposo? Chi mi segue non vuole darmi maternità a rischio. Chiedo un parere onesto e sincero. Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Anna,

io non vedo alcun problema. Sono quasi certo che al prossimo controllo questa minima area di distacco, per me quasi normale, sarà scomparsa.

Io non ritengo utile il supplemento di progesterone ma deve fare riferimento al suo curante che glielo ha indicato. Riposo o normale vita sociale e professionale, tosse, sono tutti fattori che non influiscono su queste modificazioni placentari prive di rilevanza sul decorso della gravidanza. Quindi mi metterei molto serena, farei la mia vita normale, e vedrà che il prossimo controllo ecografico le riserva buona evidenza di quanto le ho detto. Mi tenga aggiornato. Cari saluti.

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