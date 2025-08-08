Pidocchi che non si riescono a debellare

Una domanda di: Adina

Sono qui con nuovi aggiornamenti riguardo alla mia bambina di due anni e mezzo con pidocchi. Purtroppo nessun miglioramento, questi pidocchi sembrano immortali, non ne possiamo davvero più, la dermatite tra l'altro sembra anche migliorata però tornano sempre nuovi cuccioli...non so come sia possibile, come le ho già detto passo giornate intere a pulire e ripulire, lavare tutto a 60° anche 90 se possibile... Non so davvero come sia possibile, e soprattutto solo lei... Passiamo giornate a controllarci l'uno con l'altro... E solo lei sembra averli ma con tutto ciò ugualmente abbiamo eseguito shampoo anche noi genitori... Sono distrutta...mai successa una cosa del genere.... E non ho mai sentito nessuno con un problema simile... Vorrei tanto andare da qualche specialista per sapere come mandare via questi esseri...ma non so a che medico rivolgermi più...

La ringrazio per la comprensione, sono disperata.





