Pidocchi ribelli alle cure: che fare?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 06/02/2026 Aggiornato il 06/02/2026

Il trattamento con Dimeticone, da effettuare due volte, in genere debella definitivamente i pidocchi e previene ricadute.

Una domanda di: Denis
Sono il papà di una bambina di 8 anni che soffre da tempo di un problema fastidioso come i pidocchi. Abbiamo già provato diversi trattamenti, facendoci aiutare dalla nostra pediatra. Tutte le sere passiamo il pettinino e ogni volta si ripresentano. Cosa possiamo fare? Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Caro papà,
provate a usare il Dimeticone lozione al 92%, efficace anche nelle recidive, non crea resistenze: applicare su capelli asciutti e lasciare in posa per tutta la notte, coprendo con una cuffia; al mattino lavare i capelli e pettinare bene con pettine a denti fitti; dopo 8 giorni ripetere il trattamento; in seguito usare balsamo su capelli bagnati ogni 2–3 giorni per 2 settimane. Controllare tutti i conviventi e trattare solo chi ha pidocchi o uova vive. In casa lavare federe e cappelli a 60°C, spazzole/pettini in acqua calda e mettere in un sacco chiuso gli oggetti non lavabili per 48 ore. Contattare un dermatologo se si ripresentano i pidocchi vivi dopo 2 trattamenti corretti con Dimeticone o se le infestazioni continuano in famiglia. Mi permetto di aggiungere di non colpevolizzare la bambina (ma so che di certo non fate). Con cordialità.


Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Inizio gravidanza e raggi X

03/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Marcello Orsi

Nelle primissime fasi della gravidanza, vige la legge del "tutto o nulla" vige anche in radiobiologia.   »

Antibiotico: può causare orticaria a un bimbo di tre anni e mezzo?

02/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Spetta all'allergologo stabilire se la comparsa di un'orticaria dipenda da un'infezione dovuta a un agente infettivo oppure sia una reazione all'antibiotico.   »

Perdite rosa in 7^ settimana: sono da impianto?

02/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le perdite da impianto si manifestano (quando succede) prima della settima settimana di gravidanza.   »

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 