Pidocchi ribelli alle cure: che fare?

Una domanda di: Denis Sono il papà di una bambina di 8 anni che soffre da tempo di un problema fastidioso come i pidocchi. Abbiamo già provato diversi trattamenti, facendoci aiutare dalla nostra pediatra. Tutte le sere passiamo il pettinino e ogni volta si ripresentano. Cosa possiamo fare? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Caro papà,

provate a usare il Dimeticone lozione al 92%, efficace anche nelle recidive, non crea resistenze: applicare su capelli asciutti e lasciare in posa per tutta la notte, coprendo con una cuffia; al mattino lavare i capelli e pettinare bene con pettine a denti fitti; dopo 8 giorni ripetere il trattamento; in seguito usare balsamo su capelli bagnati ogni 2–3 giorni per 2 settimane. Controllare tutti i conviventi e trattare solo chi ha pidocchi o uova vive. In casa lavare federe e cappelli a 60°C, spazzole/pettini in acqua calda e mettere in un sacco chiuso gli oggetti non lavabili per 48 ore. Contattare un dermatologo se si ripresentano i pidocchi vivi dopo 2 trattamenti corretti con Dimeticone o se le infestazioni continuano in famiglia. Mi permetto di aggiungere di non colpevolizzare la bambina (ma so che di certo non fate). Con cordialità.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto