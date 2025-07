Pidocchi che ritornano continuamente

Una domanda di: Adina Scrivo questo messaggio con le lacrime agli occhi... non so nemmeno da dove cominciare... Provo a spiegare brevemente... Sono una mamma di due bimbi (una femminuccia di 2 anni e mezzo e un maschietto di 14 mesi). Combattiamo con un grande problema da circa 2 mesi... La femminuccia ha preso i pidocchi (molto probabilmente in una sala giochi). Facevo controlli ogni giorno alla sua cute perché aveva una dermatite che stavo curando... quindi bagnetto ogni giorno, e cura e mi sono accorta di questo pidocchio, ho passato a setacciare la testa e ne ho trovati 3 in tutto e una decina di uova ... Ho fatto subito il trattamento con lo shampoo anti-pidocchi (marca PYR) e ad ogni uscita abbiamo iniziato a usare lo spray preventivo e un olio essenziale (tea tree) che so che funziona anche per zanzare ecc... Sono andati via, l'ho controllata per 2 settimane ogni santo giorno, anche perché aveva ancora la dermatite... E nulla! Dopo queste 2 settimane senza nulla continuiamo la sua classica routine e dopo un'altra settimana noto che la bambina inizia a grattarsi di nuovo, pensando fosse tornata la dermatite controllo... E la trovo piena di pidocchi e uova (una decina di pidocchi e circa 30 uova)... Mi sono messa a fare nuovamente il trattamento usando di nuovo il primo shampoo sembravano scomparire e dopo uno due giorni ricomparire, abbiamo cambiato shampoo, usando altre 2 marche...(Mom e Mediker). Non ne usciamo più sembrano andare via uno due giorni e poi ecco che ne spuntano altri... Abbiamo lavato i pupazzi con cui dorme tante volte a 60°C idem lenzuola, ho addirittura buttato i suoi cuscini e ricomprati nuovi... Ho usato il vaporetto, il ferro da stiro verticale a vapore su divani, letti, lenzuola...la qualunque, disinfettato tutta la casa...Ho fatto una maschera ai capelli della bimba con olio di cocco e tea tree, sembravano essere andati via, siamo stati una settimana in pace, dopo una settimana di controlli senza anima viva, ho smesso per 2 giorni...stasera dopo il bagnetto ho notato una piccola crosticina in testa (sicuramente penso si sia fatta male da qualche parte) e li ne ho trovati altri 2... In tutto questo solo lei li ha... Io, il papà, il fratellino, la nonna che viene spesso da noi, nulla, ultimamente non stiamo manco uscendo proprio per questo motivo quindi contatti non ne abbiamo con nessuno...Mi sento impazzire, me la faccio piangendo disperata perché non ne posso più! Mi sta prendendo una brutta depressione ... Non so più come fare, cosa fare, come gestire più questa situazione bruttissima... passo giornate intere a controllarla 4/5 volte al giorno ... è un incubo da cui vogliamo uscirci al più presto! Credetemi ho davvero bisogno del vostro aiuto! Spero di ricevere una vostra risposta al più presto! Un saluto e un grazie anticipato da una mamma disperata!



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

comprendo il disagio, ma soprattutto la frustrazione di non riuscire a risolvere il problema. I pidocchi sono parassiti fastidiosi e si cerca di combatterli soprattutto per il prurito che provocano. La facilità di recidive probabilmente è legata alla dermatite che favorisce l"attecchimento del pidocchio. Le cure che ha fatto in effetti sono tutte più che corrette, sistemano il problema momentaneamente, ma poi - come purtroppo sa bene - si torna da capo per una nuova re infestazione. Una efficacia migliore si ottiene dall'uso di prodotti in polvere da lasciare sulla testa usando una cuffia per doccia. Dopo un'ora si toglie la cuffia, si spazzola via la polvere e si lava con shampoo. Se avete già usato polveri e il problema recidiva per reinfestazione, conviene parlarne con un dermatologo per curare la dermatite atopica che probabilmente favorisce le recidive. Mi tenga aggiornato. Cari saluti.



