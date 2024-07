Piedino ruotato all’esterno durante i primi passi: c’è qualcosa che non va?

Una domanda di: Concetta

La mia bambina sta per muovere i primi passi e tende ad avere il piedino sinistro normale mentre il destro lo mette tutto all’infuori, la piccola ha 18 mesi. Ho sentito il pediatra e mi dice che è normale cerca di trovare equilibrio posso fidarmi? Grazie anticipatamente per la risposta.





Gentile signora,

direi che il suo pediatra dice delle cose giuste. Se il piedino fino ad ora non ha mai presentato anomalie di posizione e solo adesso che la piccola si alza in piedi si pone extraruotato, deve lasciare passare qualche mese di “assestamento” per valutare la modalità del cammino. In genere i primi passi vengono mossi partendo da una base d’appoggio larga per mantenere l’equilibrio, anche con piedini non allineati. Ripeto, se tra 4 mesi la situazione del piedino che tende a rimanere ruotato all’esterno non si fosse modificata allora sarà opportuno riparlarne col suo pediatra. Nella maggioranza dei casi comunque non ci sono problemi. Cordialmente.



