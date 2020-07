Piedino storto compiendo i primi passi

Può accadere che, quando inizia a camminare, un bambino non posizioni i piedini in modo corretto, senza che questo sia espressione di un problema.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, credo che la sua pediatra le abbia dato il suggerimento più gusto. Coi primi passi è normale porre i piedini verso l’interno e può accadere anche con uno solo dei due. Se poi con i mesi il fenomeno si accentua, è utile per prima cosa risentire il pediatra curante, che nel suo caso è una pediatra, per valutare l’opportunità di effettuare una visita specialistica. Con cordialità.

Gli Specialisti Rispondono

In nessun caso e per nessuna ragione si deve sospendere un antipsicotici o anche solo diminuirne la dose di propria iniziativa, ma sempre e solo su consiglio dello psichiatra che lo ha prescritto. »

Gli Specialisti Rispondono

Ci sono casi in cui non è il bambino a essere particolarmente difficile da gestine, ma i genitori a nutrire aspettative sul suo comprotamento che lui, per via della sua età, non può (ancora) soddisfare. »

Gli Specialisti Rispondono

Una cosa è certa: il Sars-CoV-2 non nuota libero nell'acqua delle piscine, per cui i bambini possono fare i bagni in piena sicurezza. »