Pillola a base di solo progestinico: non sarebbe meglio la “combinata”?

Gentilissimo, il mio ginecologo mi ha prescritto Slinda, a base di solo progesterone. Sono un po’ preoccupata per gli effetti indesiderati, in particolare per la perdita di capelli. Io ho 34 anni, non fumo e sono normopeso. Questa è la prima volta che assumo la pillola.

Dice che è meglio affidarsi ad una pillola combinata?





Cara Cecilia,

per mia scelta non uso contraccettivi a base di solo progestinico perché sono poco graditi alle pazienti per i tempi di attivazione della copertura contraccettiva e per gli effetti collaterali

Io chiederei al ginecologo il motivo di questa prescrizione rispetto a una pillola combinata per decidere poi con lui come procedere.

Un colloquio franco e sincero può essere risolutivo e avviare la scelta più indicata al suo caso (e che la lasci più tranquilla). Cordialmente.



