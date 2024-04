Pillola a basso contenuto di estrogeni e sanguinamento

Una domanda di: Giovanna

Sono tre anni che uso la pillola anticoncezionale Lestronette: puntualmente dopo ogni rapporto completo ho perdite di sangue vivo, un paio di giorni fa senza aver avuto rapporto la mattina mi sveglio e trovo gli slip pieni di sangue vivo: come è possibil e da cosa dipende? Devo preoccuparmi?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Lestronette è una pillola caratterizzata da una piccolissima quantità di estrogeni.

Deve essere bilanciata da buona dose di progestinico per calibrare l’effetto e queste combinazioni farmacologiche hanno una maggior frequenza di spotting ematico durante il ciclo. Lei ha bisogno di una visita ginecologica e di una ecografia, nonché di riconsiderare con il suo ginecologo se passare a una pillola più bilanciata da estrogeni e progestinici. Posso affermare che la pillola che sta usando non sembra gradita al suo endometrio. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto