Pillola associata alla pillola “del giorno dopo”

Una domanda di: Yani

Vorrei chiedere delle informazioni la prego, mi aiuti, ho avuto un raschiamento il 1 febbraio 2020, e mi è durato un paio di settimane (non è chiaro cosa, ndr), ho avuto un rapporto non protetto le settimane successive, anche se avevo ancora delle perdite ero tranquilla perché il giorno dopo il raschiamento avevo iniziato la pillola azalia. Il giorno 11 marzo ho avuto un altro rapporto non protetto e poi la sera ho preso la pillola del giorno dopo, il 12 marzo, ma avevo già finito la pillola azalia e non mi sono ancora arrivate le mestruazioni, mi devo preoccupare?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, le informazioni che le mi dà sono piuttosto confuse. Provo ad interpretare. A seguito di un aborto spontaneo ha effettuato un intervento chirurgico (revisione della cavita uterina). Ha iniziato quindi precocemente l’assunzione continuativa di un metodo contraccettivo (Azalia) a base di solo progestinico.

Dopo l’intervento ha avuto qualche perdita per un paio di settimane .

Ha quindi avuto dei rapporti in corso di utilizzo di metodo contraccettivo e ha ritenuto di assumere anche la pillola del giorno dopo.

In merito alla assenza di mestruazione che rappresenta la ragione per la quale mi ha scritto, le ricordo che il metodo contraccettivo da lei scelto (progestinico continuativo) è caratterizzato proprio dalla assenza del flusso mestruale per inibizione della crescita endometriale e che quindi quanto sta acacdendo è normale e atteso.

Contatti quindi il suo specialista di fiducia per un chiarimento. Le suggerisco comunque di non associare più un metodo contraccettivo alla

pillola del giorno dopo, in quanto l’associazione non solo non è giustificata ma potrebbe essere di danno per la sua salute. Con cordialità.

