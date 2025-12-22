Pillola assunta con 12 ore di ritardo

Dodici ore di ritardo nell'assunzione della pillola non la rendono inefficace, tuttavia per massima prudenza può essere una buona idea iniziare il nuovo blister senza fare la pausa.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Camilla, può andare bene così. Le 12 ore di ritardo sono un po’ al limite ma in genere non rappresentano un lasso di tempo così lungo da rendere inefficace la pillola contraccettiva. Certo è che saltare la pausa non sarebbe però una cattiva idea, per maggior sicurezza. Cordialmente.

Una domanda di: Camilla Prendo pillola Naomi mi mancavano 5 pillole dalla fine (quindi terza settimana). Ora ieri (cioè la quinta) ho dimenticato di prenderla nell'orario 21-23 che è quando la prendo di solito e l'ho presa stamattina alle 9. Cosa devo fare ora terminare il blister e attendere i 7 giorni di pausa normale per farmi venire il ciclo o prendere un nuovo blister senza attendere la mia settimana di pausa?

