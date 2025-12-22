Pillola assunta con 12 ore di ritardo

Una domanda di: Camilla
Prendo pillola Naomi mi mancavano 5 pillole dalla fine (quindi terza settimana).
Ora ieri (cioè la quinta) ho dimenticato di prenderla nell'orario 21-23 che è quando la prendo di solito e l'ho presa stamattina alle 9. Cosa devo fare ora terminare il blister e attendere i 7 giorni di pausa normale per farmi venire il ciclo o prendere un nuovo blister senza attendere la mia settimana di pausa?
Elisabetta Canitano
Cara Camilla,
può andare bene così. Le 12 ore di ritardo sono un po’ al limite ma in genere non rappresentano un lasso di tempo così lungo da rendere inefficace la pillola contraccettiva. Certo è che saltare la pausa non sarebbe però una cattiva idea, per maggior sicurezza. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
