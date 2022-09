Pillola assunta dal terzo giorno di mestruazione: funziona lo stesso?

Una domanda di: Eleonora

Salve, ho iniziato ad assumere per la prima volta la pillola Yasminelle il terzo giorno di mestruazione, dopo 9 giorni ho avuto rapporti completi senza altra protezione …

Rischio gravidanza?

Grazie.





Elisabetta Canitano

Gentile signora,

dopo nove giorni di assunzione regolare della pillola non c’è rischio di dare inizio a una gravidanza. La pillola funziona da subito se la si prende dal primo giorno della mestruazione, come indicato nel foglietto di accompagnamento, altrimenti dopo una settimana, durante la quale è necessario usare il profilattico. Nel suo caso, quindi, non c’è problema. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

