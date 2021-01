Pillola assunta dopo 13 ore dalla dimenticanza

Una domanda di: Ginevra

Vorrei un chiarimento. Mi sono dimenticata la quinta pillola la sera stessa in cui ho avuto un rapporto completo. Ho assunto la pillola la mattina seguente, 13 ore dopo. È alto il rischio di gravidanza? Cosa devo fare? Ormai sono anche passati i 5 giorni per prendere la pillola di emergenza!



Gentile signora,

di norma l’assunzione dell’estroprogestinico avviene mediamente sempre alla stessa ora e qualora ci si dimenticasse di assumere un confetto ci sono circa 12 ore di tempo per assumere il confetto dimenticato, azzerando il rischio di perdere l’effetto contraccettivo della pillola. Parliamo di orario medio perché che non tutte riescono ad assumere la pillola sempre alla stessa ora (anche se è vero che sarebbe questa l’abitudine più opportuna).

Premesso questo, ritengo che aver superato di un’ora le 12 ore, che sono l’arco di tempo entro cui si deve ovviare alla dimenticanza per avere la sicurezza di poter contare su un effetto contraccettivo identico a quello garantito da un’assunzione regolare, non esponga a un elevato rischio di gravidanza indesiderata. In ogni caso nel

corso del mese e fino al momento in cui inizierà un nuovo blister, utilizzi il preservativo. Sarà inoltre opportuno effettuare un test di gravidanza dopo 2 settimane dal rapporto”a rischio”. Altro non si può fare, come penso lei già sappia. Con cordialità.

