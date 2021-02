Pillola assunta dopo 14 ore dal consueto in associazione al contraccettivo di emergenza

Una domanda di: Debora

Ho 43 anni, sono soggetta a polipi uterini operata già 2 volte e assumo briladona da qualche mese proprio per questo.

Questo mese, al nono giorno del ciclo (pillola del blister n° 4) ho avuto un rapporto ma senza eiaculazione interna. Il martedì ho scordato la pillola (la n° 6 del blister)che di solito assumo alle 19 e l’ho presa al mattino intorno alle 9 (circa 14 ore dopo). Contemporaneamente, impaurita, sono andata in farmacia e ho assunto ellaone e alle 19 la pillola consueta la n° 7. Il giorno dopo ho cominciato ad aver delle perdite e oggi sono al 4 giorno e stanno assumendo la forma di un ciclo vero e proprio. La domanda è la seguente: come devo interpretare questo segnale? È un ciclo da sospensione (mi pare strano perché ho di fatto sospeso 14 ore e di solito a me vengono dopo circa 3 giorni di sospensione? È un effetto di Ellaone e può essere considerata la prova che non sono incinta? Che probabilità ho di essere rimasta incinta? A questo punto finisco il blister faccio la sospensione e mi dovrebbe ritornare il ciclo? Grazie.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, quanto lei descrive (assunzione di estro-progestinico con disattenzione e contemporanea assunzione di contraccettivo di emergenza) non dovrebbe accadere. Premesso ciò appare molto difficile che possa essere iniziata una gravidanza. Per quanto riguarda invece il snaguinamento, certamente l'assunzione irregolare della pillola associata all'impiego contemporaneo di un ulteriore prodotto ormonale giustificano ampiamente l'accaduto, che dovrebbe risolversi dopo il ciclo mestruale successivo. L'assunzione della pillola va proseguita come sempre. Con cordialità.