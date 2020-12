Pillola assunta due volte, che fare?

Una domanda di: Nicol

Ieri sera ho preso regolarmente la pillola, poi probabilmente me ne sono dimenticata e, convinta di non averla presa, ho preso anche la pillola di oggi , che avrei dovuto prendere stasera. Come posso procedere? Prendo un altro blister e prendo la pillola che avrei dovuto prendere stasera, non la prendo, o vado avanti e finisco con una pillola in meno?

Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentilissima, può fare ambedue le cose. L’unica cosa a cui deve stare attenta è di non saltare nessuna sera e di non allungare la pausa. Per il resto non c’è nessun problema

Cordiali saluti.

