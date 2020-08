Pillola assunta in gravidanza: ci sono rischi?

Nessuno studio ha documentato un incremento di malformazioni nel feto, in caso di assunzione accidentale di estroprogestinici a gravidanza iniziata.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Marta, gli studi disponibili sull’assunzione accidentale dei contraccettivi orali estroprogestinici durante la gravidanza non documentano un aumento del rischio di malformazioni oltre il livello di base. Può dunque stare tranquilla rispetto alla pillola assunta quando ancora non sapeva di essere incinta. Cordiali saluti.

