Pillola assunta in maniera disordinata e spotting

Una domanda di: Rossana

Prendo la pillola Loette da 2 anni e mezzo senza aver mai avuto problemi. Il mese scorso, dopo la pausa, ho ripreso la scatola come sempre e accidentalmente mi sono dimenticata 3 pillole nella prima settimana di blister. Subito dopo la terza pillola dimenticata, infatti, precisamente il 27 marzo, ho avuto spotting che però continua nonostante abbia finito quella scatola e abbia iniziato la successiva senza aver fatto la pausa. Sono molto preoccupata, non mi è mai successo per questo le chiedo un suo parere. Da precisare che le perdite sono poche ma comunque richiedono l’uso dello salvaslip. La ringrazio in anticipo per la risposta.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Cara Rossana, se non ha fatto la pausa è normale che le perdite non si fermino. È bloccata in modalità “on” e se non cambia qualcosa le perdite non finiranno. Può fare la pausa quando avrà preso sette pillole attive dopo la dimenticanza. Poi ricomincerà una nuova scatola e continuerà come di consueto: a quel punto le perdite dovrebbero finire. Con cordialità.

