Pillola assunta in modo irregolare

Una domanda di: Sabrina

Buongiorno, vorrei avere un suo parere circa l’assunzione (erronea) della pillola anticoncezionale. Assumo novadien da circa 1 anno e mezzo. Purtroppo per motivi logistici non ho potuto assumere la 1 pillola del blister (che generalmente assumo alle 20,30) assumendola il giorno seguente alle 8,50. Sforando il margine delle 12 ore ( anche se non so se sia valido per la primissima pillola del blister ) Ho proseguito l’assunzione normalmente. Il 14 esimo giorno ho avuto una seconda dimenticanza, recuperando l’assunzione della pillola il giorno seguente alle ore 13. Dato che sono nei termini per assumere la pillola dei 5 giorni dopo, avendo avuto l’ultimo rapporto 3 giorni fa (il giorno precedente alla dimenticanza) devo optare per la pillola dei 5 giorni dopo? O posso evitare avendo sempre recuperato le assunzioni? Sono in una condizione di effettivo rischio? Grazie in anticipo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’assunzione irregolare della pillola anticoncezionale non è da consigliare, tuttavia arrivando da un lungo periodo di uso, l’irregolarità non aumenta il rischio in maniera significativa.

Le suggerisco comunque di essere più precisa per evitare piccoli inconvenienti come lo spotting o un rischio seppur minimo di inefficacia del metodo contraccettivo.

Esistono metodi che possono aiutarla a non dimenticare l’assunzione, come per esempio impostare la sveglia del telefono ad un orario fisso in modo che le venga ricordato quando prenderla. Sperando di essere stato utile. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto