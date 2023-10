Pillola assunta senza intervallo e sanguinamento: è normale?

Una domanda di: Silvia

Assumo da quasi un anno la pillola Naomi, non mi ha dato mai problemi visto che a settembre dovevo andare al mare ho chiesto al mio medico di base se potevo continuare con assunzione della pillola senza interruzioni così facevo la vacanza in pace la mia dottoressa mi a detto sì però adesso è 7 giorni che ho delle perdite di sangue e non mi sembra ciclo perché sono scarse e non ho ancora finito la confezione. Cosa mi consiglia?



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti L’assunzione della pillola senza interruzione può causare nei primi mesi di utilizzo perdite di sangue scarse. L’eventualità non deve preoccupare. Questa possibilità è maggiore con pillole a basso dosaggio come Noemi. Quindi niente paura, solo forse fastidioso per lei. Cosa fare: può finire il blister, fare la sospensione dei 7 giorni e riprendere la assunzione 21 giorni seguiti da una sospensione di 7 giorni. Se ha ancora necessità di non mestruare può continuare. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto