Pillola assunta senza pause

Una domanda di: Jana

Sto prendendo la pillola Sybilla da un anno. Ma negli ultimi due mesi non ho fatto la settimana di interruzione prendendola però saltuariamente. Sono 3 giorni che non la prendo e ieri ho avuto un rapporto non protetto. Sono a rischio gravidanza?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il fatto di non aver assunto per tre giorni la pillola che lei assume routinariamente da un anno e, nello specifico, per due mesi continuativi senza pausa, non rappresenta un rischio di concepimento in quanto i tre giorni di mancata assunzione potrebbero essere rappresentativi del piccolo periodo di pausa tra una confezione e l’altra, simile in tutto e per tutto ai sette giorni di pausa che intercorrono normalmente tra un blister e l’altro.

Come noto infatti la pausa di sette giorni permette una pseudo mestruazione che normalmente si presenta il quarto giorno dopo l’interruzione del farmaco e che è dovuta ad uno sfaldamento e conseguente sanguinamento della mucosa endometriale indotto dalla mancanza del sostegno farmacologico. Sperando di esserle stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

