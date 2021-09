Pillola assunta senz’acqua (che si è sciolta in bocca)

Una domanda di: Anna

Assumo la pillola Zoely da due mesi, stasera alle 22 regolarmente ho

preso la compressa ma con me non avevo acqua, allora l’ho assunta senza e mi

si è sciolta in bocca. Appena arrivata a casa (10 minuti dopo) ho bevuto

subito acqua: l’efficacia della pillola è garantita lo stesso?

Grazie mille.





Gentile Annalisa,

in genere, tranne poche eccezioni, l’assunzione delle compresse con l’acqua è per facilitare la deglutizione. Deglutire la pillola contraccettiva senz’acqua non influisce di per sè sull’assorbimento degli ormoni. Nel suo caso, però, il problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che il rivestimento della compressa si è sciolto in bocca prima che fosse deglutita: non è pertanto da escludere che l’assorbimento degli ormoni sia modificato. Con cordialità.

