Pillola: c’è possibilità di gravidanza se non si associa l’uso del profilattico?

Una domanda di: Elena
Da 3 mesi assumo regolarmente la pillola anticoncezionale Briladona Trifase; solitamente io ed il mio partner abbiamo rapporti sessuali con l'utilizzo del preservativo da parte di lui però nella giornata di ieri abbiamo avuto un rapporto senza che lui lo utilizzasse. Se io ho preso la pillola non ci sono rischi di un'eventuale gravidanza, corretto?
Mi consiglia comunque di prendere la pillola "del giorno dopo"?
La ringrazio per la disponibilità.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile Elena,
quando si assume la pillola contraccettiva non c'è alcun bisogno di utilizzare anche il preservativo. La pillola si impiega proprio per rendere i rapporti sessuali il più naturale possibile, se lei usa anche il profilattico viene meno questo suo fondamentale vantaggio. Il profilattico diventa opportuno, nonostante si assuma la pillola, in caso di rapporti sessuali con partner occasionali in quanto il contraccettivo ormonale, efficace per prevenire gravidanze, a differenza del profilattico non protegge dalle malattie sessualmente trasmesse. Ma con il partner abituale non serve. Dunque, non deve assumere la pillola del giorno dopo visto che la pillola contraccettiva blocca l'ovulazione: prendere un farmaco che la sposta non avrebbe alcuna utilità. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto