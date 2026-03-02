Pillola: c’è possibilità di gravidanza se non si associa l’uso del profilattico?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 02/03/2026 Aggiornato il 02/03/2026

A scopo anticoncezionale è più che sufficiente assumere la pillola, non serve usare anche il profilattico.

Una domanda di: Elena
Da 3 mesi assumo regolarmente la pillola anticoncezionale Briladona Trifase; solitamente io ed il mio partner abbiamo rapporti sessuali con l'utilizzo del preservativo da parte di lui però nella giornata di ieri abbiamo avuto un rapporto senza che lui lo utilizzasse. Se io ho preso la pillola non ci sono rischi di un'eventuale gravidanza, corretto?
Mi consiglia comunque di prendere la pillola "del giorno dopo"?
La ringrazio per la disponibilità.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Elena,
quando si assume la pillola contraccettiva non c'è alcun bisogno di utilizzare anche il preservativo. La pillola si impiega proprio per rendere i rapporti sessuali il più naturale possibile, se lei usa anche il profilattico viene meno questo suo fondamentale vantaggio. Il profilattico diventa opportuno, nonostante si assuma la pillola, in caso di rapporti sessuali con partner occasionali in quanto il contraccettivo ormonale, efficace per prevenire gravidanze, a differenza del profilattico non protegge dalle malattie sessualmente trasmesse. Ma con il partner abituale non serve. Dunque, non deve assumere la pillola del giorno dopo visto che la pillola contraccettiva blocca l'ovulazione: prendere un farmaco che la sposta non avrebbe alcuna utilità. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Le domande della settimana

Rimanere incinta con una sola tuba pervia si può?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Concepire con una sola tuba aperta è possibile, a meno che anche questa non sia interessata da un'alterazione funzionale (eventualità che non è possibile stabilire).   »

Progesterone sospeso e sanguinamento: c’è relazione?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La mancata assunzione del progesterone prescritto a sostegno della gravidanza può determinare un sanguinamento leggero, destinato a sparire.  »

Latti vegetali: si possono dare a un bimbo di 12 mesi in alternativa al latte vaccino?

23/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

I latti vegetali, quelli che si trovano negli scaffali del supermercato, a base per esempio di avena o soia o cocco, hanno composizione e calorie non in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche, quindi non vanno bene per i bambini piccoli.  »

Menopausa: quali alimenti per l’energia e il buon umore?

16/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Rosa Lenoci

Una corretta alimentazione può davvero rivelarsi preziosa per stare globalmente bene anche in menopausa. In realtà tutti i consigli dietetici utili dopo il termine dell'età fertile sono preziosi in qualunque periodo della vita.   »

