Pillola: c’è possibilità di gravidanza se non si associa l’uso del profilattico?

Una domanda di: Elena

Da 3 mesi assumo regolarmente la pillola anticoncezionale Briladona Trifase; solitamente io ed il mio partner abbiamo rapporti sessuali con l'utilizzo del preservativo da parte di lui però nella giornata di ieri abbiamo avuto un rapporto senza che lui lo utilizzasse. Se io ho preso la pillola non ci sono rischi di un'eventuale gravidanza, corretto?

Mi consiglia comunque di prendere la pillola "del giorno dopo"?

La ringrazio per la disponibilità.

