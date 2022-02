Pillola: c’è un modo per essere sicuri che sia sicura al 100%?

Una domanda di: Giuseppe

Salve vorrei sapere che esami bisogna fare per sapere se il dosaggio di

Novadien sia corretto e di conseguenza svolga la funzione di contraccettivo

al 100 per 100.

So che la pillola è sicura quasi al 100% se si prende regolarmente, ma

ammesso che ciò avvenga costantemente e qualora non fosse corretto il

dosaggio vi è la possibilità di una gravidanza indesiderata credo.

Inoltre nella settimana di pausa si è coperti? Se nel mese si hanno avuti episodi di diarrea o vomito quella dose assunta

parzialmente può far si che nella settimana di stop si possa rimanere

incinta? Grazie.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile lettore,

non esiste nessun esame che serve a capire quale sia la pillola giusta sotto nessun punto di vista, né come effetti collaterali, né come sicurezza.

Il dosaggio di tutte le pillole è tarato sulla donna sulla quale funziona quindi va bene per tutte.

In relazione alla pillola è un po’ come prendere l’aereo. Ogni tanto uno ne casca, ma molto raramente, e non esiste nessun modo per salire in aereo ed essere sicuri che proprio quel volo arriverà a destinazione senza problemi. In caso di diarrea o vomito e, quindi, di mancato assorbimento esiste la possibilità di dare inizio a una gravidanza:

se accade nella prima settimana il rischio riguarda la settimana precedente, oppure la settimana seguente e quella della pausa se succede nella terza settimana. Per finire, nella settimana di pausa si è coperti, purché si ricominci alla fine della settimana a prendere regolarmente il nuovo blister, altrimenti no. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

