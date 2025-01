Pillola: ci vuole l’acqua per mandarla giù?

Una domanda di: Ivana

Salve dottoressa è da tanto che assumo il contraccettivo minipillola slinda. Stamattina ho assunto la pillola contemporaneamente con l’acqua buttata giù. Di solito assumo prima la pillola poi il sorso d’acqua. Dirò un’assurdita ma questa cosa può avere ridotto l’efficacia della pillola contraccettiva, perché non è la corretta procedura con cui andrebbe assunta? Inoltre, un’ultima mia curiosità: a volte si può assumere la pillola senza acqua con la saliva? L’efficacia è sempre garantita?



Salve Ivana,

la modalità con cui si inghiotte la pillola non interferisce sulla sua efficacia. Posto questo, non conviene mandarla giù con la saliva per il rischio che si fermi nell’esofago. Le pillole si assumono insieme all’acqua per avere la sicurezza che “non sbaglino strada”, cquindi che arrivino direttamente nello stomaco, cosa che potrebbe non accadere solo affidandosi alla saliva. Ma l’azione contraccettiva, ripeto, acqua o non acqua è comunque assicurata. Cordialmente.

