Pillola con solo progestinico e sanguinamento frequente: che fare?

Una domanda di: Ste

Buongiorno Dottore,

è da aprile che sto assumendo la pillola Slida perché ho l’endometriosi.

Mi trovo bene a parte per quanto riguarda il ciclo, che è molto irregolare (prima lo avevo ogni 28 giorni sempre). I primi mesi mi è venuto anche due volte al mese, mentre l’ultimo mese è durato più di 10 giorni ma irregolare, un po’ sì e un po’ no. La pillola Slida contiene in ogni blister 24 normali e 4 placebo: come posso ritardare il sanguinamento in vista di un viaggio lungo e stressante ?

Grazie mille.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Ste,

Slinda è una pillola monocomponente, con solo un progestinico e purtroppo ha come inconveniente, rispetto alle pillole estroprogestiniche, di dare più frequentemente sanguinamenti irregolari.

Con Slinda modificare l’assunzione per il suo viaggio in modo da non aver perdite durante tale periodo è molto difficile.

Deve discutere con il suo curante se per qualche mese può usare un prodotto estroprogestinico che ci dà più garanzie di stabilità dell’endometrio e quindi diminuisce i sanguinamenti intercorrenti, per poi tornare a Slinda dopo il suo viaggio impegnativo.

Non vi sono problemi con questo on e off da Slinda ma questa scelta deve essere valutata e condivisa con chi la ha in cura.

La soluzione che io le ho prospettato ha un razionale farmacologico e clinico ma l’ultima parola la deve avere il suo curante. Cordialmente.



