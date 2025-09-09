Pillola contraccettiva a 49 anni: ancora per quanto va presa?

Una domanda di: Silvia Ho 49 anni e sto assumento la pillola anticoncezionale. Chiedo per favore a quale età posso smettere di assumerla senza incorrere nel rischio di una gravidanza. Grazie per l'attenzione.



Cara Silvia,

mi pone una domanda interessante. Innanzitutto bisogna valutare, alla soglia dei 50 anni, qual è il nostro rischio cardiovascolare. Fumo? Bisogna smettere subito, anzi bisognava smettere già da tempo. Pressione? Colesterolo? Peso? Se questi parametri sono alterati bisogna sospendere subito la pillola, a maggior ragione se c'è familiarità. Se è tutto a posto e non ci sono disturbi si può continuare utilizzandola come terapia sostitutiva in menopausa, qualora la si desideri. Per capire invece se c'è ancora rischio di gravidanza va sospesa per un mese ed è necessario eseguire i dosaggi dell'FSH e dell'LH che sono gli ormoni secreti dall'ipofisi che stimolano l'ovaio a produrre l'ovocita. Se questi ormoni hanno un valore elevato vuol dire che l'ovaio non risponde più e quindi non ci sono più rischi di gravidanza. Se si desidera continuare in tutti i casi, parlandone approfonditamente con il curante, si può passare agli ormoni transdermici e al progesterone micronizzato come terapia sostitutiva, in quanto a minor rischio di eventi cardiovascolari. Cari saluti.



