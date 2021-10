Pillola contraccettiva e dimenticanze varie: può essere iniziata una gravidanza?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Ilaria, non possiamo escludere che sia iniziata una gravidanza viste le numerose pillole dimenticate in questo ciclo e anche la sua giovane età che probabilmente si correla ad una fertilità più che ottimale (presumo anche il suo fidanzato sia giovane e fertile, dato che la fertilità è sempre da riferire alla coppia e non soltanto al singolo).

Mi rincuora il fatto che sareste in grado di portare avanti la gravidanza: probabilmente è anche per questo motivo che (magari inconsciamente) lei ha dimenticato la pillola in più occasioni.

A mio avviso i sintomi che lei avverte potrebbero essere una gravidanza iniziale ma allo stesso tempo non è escluso che siano dovuti al progesterone che si produce normalmente dopo l’ovulazione (che la pillola normalmente impedisce).

Quindi potrebbe anche darsi che lei non sia incinta e che le arrivi un ciclo un po’ più abbondante del solito.

Rispetto alla seconda domanda, in teoria in caso di gravidanza il ciclo non dovrebbe presentarsi (l’amenorrea ossia la mancanza di ciclo è il sintomo di gravidanza per eccellenza in una donna in età fertile che abbia rapporti liberi) ma può capitare che arrivi un ciclo di minima entità anche durante una gravidanza…direi che la differenza la fanno i sintomi tipici (nausea, stanchezza, difficoltà a digerire, bisogno di urinare frequentemente, tensione al seno, umore fragile, fastidio agli odori forti come la sigaretta e il caffè…)

In conclusione, vale la pena che lei faccia un test di gravidanza almeno a due settimane di distanza dall’ultimo rapporto non protetto.

Resto a disposizione se desidera, spero di averle risposto, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

