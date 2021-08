Pillola contraccettiva e mestruazioni che non arrivano

Una domanda di: Ludovica

Prendo la pillola ormai da diversi anni. Per i primi anni ho preso Yasminelle da 21, quest’anno ho iniziato a prendere quella generica da 21 e ora da 28 per comodità. Questo è il primo mese che prendo quella da 28 generica e il ciclo è in ritardo. Mi ritengo costante nell’assunzione della pillola, ma ho rapporti non protetti con il mio fidanzato da circa 2 anni! Siamo molto attenti ma ho comunque paura di poter restare incinta. È possibile sia dovuto ad una gravidanza questo ritardo?





Gentile Ludovica,

in realtà non avere le mestruazioni con le pillole moderne è del tutto normale (e ci sono donne che lo apprezzano). Non so perché afferma di avere “rapporti non prtetti” dato che appunto assume la pillola in modo assolutamente corretto: in realtà i suoi rapporti sono protetti dal punto di vista contraccettivo. Per quanto riguarda la paura di essere incinta, per togliersi il dubbio può scegliere di fare il test di gravidanza, io però scommetterei sul risultato negativo. Cari saluti.

