Pillola contraccettiva: ‘è un modo per evitare il sanguinamento mensile?

Se non si assumono le pillole placebo ma si prosegue con il blister nuovo, il sanguinamento da sospensione non si manifesta più.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Ilaria, qualora decidesse di non assumere le pillole placebo e assumere la pillola in continua, non ci sarebbero problemi e non avrebbe più il ciclo mestruale mensilmente. Potrebbe continuare però a vedere per qualche mese ancora un po’ di spotting. Se dovesse persistere per molti mesi contatti di nuovo il suo ginecologo. L’efficacia contraccettiva non viene compromessa. Cordialmente.

Una domanda di: Ilaria Le scrivo per un chiarimento riguardo all’assunzione della pillola Slinda. La assumo da luglio e, come mi aveva anticipato il ginecologo, nel mese di ottobre non ho avuto il ciclo, ma ho comunque avvertito dolori mestruali più accentuati e prolungati. Inoltre, all’inizio della nuova confezione ho avuto perdite e spotting. Vorrei capire se esiste un modo per evitare che il ciclo salti, dato che i dolori mestruali persistono anche in assenza di vero ciclo. In particolare, desidererei chiederle se non assumere le 4 pillole placebo potrebbe aiutare a regolarizzare il sanguinamento senza compromettere l’efficacia contraccettiva, o se è sconsigliato. Rimango in attesa di un suo gentile riscontro. Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

Se, durante la gravidanza, si teme che il proprio partner sia stato contagiato dal citomegalovirus, che si trasmette anche attraverso i rapporti sessuali, può essere opportuno verificarlo attraverso un dosaggio degli anticorpi specifici. »

Gli Specialisti Rispondono

Quando si ha il dubbio che il bambino sia interessato da un disturbo del neurosviluppo è opportuno richiedere il parere di uno specialista. »

Gli Specialisti Rispondono

L'infezione alla gola dovuta a streptococco ha caratteristiche inconfondibili: mal di gola e febbre elevata, assenza di raffreddore e tosse (che invece accompagnano di norma le infezioni respiratorie virali) e, soprattutto, scomparsa della febbre a 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica. »

Gli Specialisti Rispondono

La vitamina D non serve soltanto per fissare il calcio nelle ossa, ma ha effetti sia sul sistema immunitario (potenzia le difese, come la vitamina C) sia sulla fertilità maschile e femminile. »

Gli Specialisti Rispondono

Dopo l'anno di vita si può tranquillamente offrire il latte vaccino, meglio in tazza per evitare che il bambino ne assuma troppo. »

Gli Specialisti Rispondono

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione. »