Pillola contraccettiva: ‘è un modo per evitare il sanguinamento mensile?

Una domanda di: Ilaria
Le scrivo per un chiarimento riguardo all’assunzione della pillola Slinda.
La assumo da luglio e, come mi aveva anticipato il ginecologo, nel mese di ottobre non ho avuto il ciclo, ma ho comunque avvertito dolori mestruali più accentuati e prolungati. Inoltre, all’inizio della nuova confezione ho avuto perdite e spotting. Vorrei capire se esiste un modo per evitare che il ciclo salti, dato che i dolori mestruali persistono anche in assenza di vero ciclo. In particolare, desidererei chiederle se non assumere le 4 pillole placebo potrebbe aiutare a regolarizzare il sanguinamento senza compromettere l’efficacia contraccettiva, o se è sconsigliato. Rimango in attesa di un suo gentile riscontro. Grazie.
Sara Tabacco
Gentile Ilaria,
qualora decidesse di non assumere le pillole placebo e assumere la pillola in continua, non ci sarebbero problemi e non avrebbe più il ciclo mestruale mensilmente. Potrebbe continuare però a vedere per qualche mese ancora un po’ di spotting. Se dovesse persistere per molti mesi contatti di nuovo il suo ginecologo.
L’efficacia contraccettiva non viene compromessa. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
