Pillola contraccettiva: ‘è un modo per evitare il sanguinamento mensile?

Dottoressa Sara Tabacco A cura di Sara Tabacco - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 28/11/2025 Aggiornato il 28/11/2025

Se non si assumono le pillole placebo ma si prosegue con il blister nuovo, il sanguinamento da sospensione non si manifesta più.

Una domanda di: Ilaria
Le scrivo per un chiarimento riguardo all’assunzione della pillola Slinda.
La assumo da luglio e, come mi aveva anticipato il ginecologo, nel mese di ottobre non ho avuto il ciclo, ma ho comunque avvertito dolori mestruali più accentuati e prolungati. Inoltre, all’inizio della nuova confezione ho avuto perdite e spotting. Vorrei capire se esiste un modo per evitare che il ciclo salti, dato che i dolori mestruali persistono anche in assenza di vero ciclo. In particolare, desidererei chiederle se non assumere le 4 pillole placebo potrebbe aiutare a regolarizzare il sanguinamento senza compromettere l’efficacia contraccettiva, o se è sconsigliato. Rimango in attesa di un suo gentile riscontro. Grazie.

Sara Tabacco
Sara Tabacco

Gentile Ilaria,
qualora decidesse di non assumere le pillole placebo e assumere la pillola in continua, non ci sarebbero problemi e non avrebbe più il ciclo mestruale mensilmente. Potrebbe continuare però a vedere per qualche mese ancora un po’ di spotting. Se dovesse persistere per molti mesi contatti di nuovo il suo ginecologo.
L’efficacia contraccettiva non viene compromessa. Cordialmente.

