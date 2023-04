Pillola contraccettiva: fa aumentare di peso?

Una domanda di: Roberta

Assumo la pillola Novadien da una settimana, ho probabilmente sbagliato e non l’ho assunta il primo giorno di ciclo perché questo mese ho avuto dei giorni di spotting; la mia domanda non riguarda la capacità di agire dell’anticoncezionale perché al momento questo aspetto non rileva per me; il problema è che ho il ciclo da 10 giorni e negli ultimi due è solo peggiorato in termini di dismenorrea e quantità. Soffro anche di anemia ed inizio ad avvertire stanchezza. Cosa dovrei aspettarmi? Terminerà a breve? L’altra domanda riguarda i cambiamenti che ho notato da subito sul mio corpo: ho sempre mangiato molto senza ingrassare, ma Novadien mi fa aumentare l’appetito e mi sembra anche di star mettendo su peso sul girovita cosa che mi capitava solo in adolescenza. Quale sarebbe un tempo ragionevole per parlarne al medico e prospettare magari un cambio pillola? Grazie.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti Gentile Roberta, il primo mese le perdite sono normali e possono protrarsi anche tutto il mese. Per quanto riguarda appetito e peso aspetterei: possono essere passeggeri e regredire nel corso del secondo mese. Sicuramente non si tratta di aumento di peso dovuto ad accumulo di grasso ma solo ritenzione idrica. Se persistono può invece cambiare prodotto. Con cordialità.