Pillola contraccettiva: ha senso assumerla a 47 anni?

Una domanda di: Silvia

Vorrei capire se alla mia età (47 anni e mezzo) sia necessario assumere la pillola anticoncezionale per evitare la possibilità

di una gravidanza. Ho iniziato questo mese ad avere rapporti non protetti con il mio compagno anche nei giorni dell’ovulazione. Ha senso la

preoccupazione di una gravidanza e il conseguente ricorso all’assunzione della pillola che preferirei di certo evitare? Ringrazio per l’attenzione e

la grande collaborazione.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

le gravidanze dopo i 46 anni sono altamente improbabili. Nei rarissimi casi in cui si verificano, presentano una percentuale di aborto spontaneo nelle prime settimane quasi del 100%. Direi pertanto che la pillola a scopo contraccettivo è quasi superflua. Cordialmente.

