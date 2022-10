Pillola contraccettiva: le cose basilari da sapere

Una domanda di: Maria

Il 25 agosto ho avuto un rapporto a rischio, non ero in periodo fertile e prendevo regolarmente la pillola anticoncezionale, 3 giorni dopo mi sono venute le mestruazioni, e a settembre ancora regolari, siccome ho iniziato ad avere un po’ di nausea e crampi ho voluto fare un test di gravidanza risultato negativo, per la curiosità l’ho riguardato 4 ore dopo e c’era una linea flebile che prima non c’era, ne ho fatto un altro appena dopo negativo, mi hanno detto che quella linea dovrebbe essere di evaporazione. Per star più tranquilla preferivo fare un ultimo test tra due giorni di prima mattina, uno di quelli digitali così non sono in dubbio sul risultato, però la mia domanda era, essendo che io ho avuto le mestruazioni sempre regolari e quindi ora dovrei essere nel periodo dell’ovulazione, questo potrebbe alterare l’esito del test? E secondo voi devo stare abbastanza tranquilla rispetto alla negatività o potrei essere incinta?



Gentile signora, mi permetta di dirle che la sua email mi ha alquanto stupito in quanto esprime il fatto che lei sta assumendo il contraccettivo orale (pillola) senza avere un’idea di come funziona. Lei ritiene di essere nel periodo dell’ovulazione, ma la pillola per sua caratteristica blocca l’attività delle ovaie e quindi impedisce l’ovulazione. Il su meccanismo d’azione è questo: mentre si assume non c’è ovulazione, mentre si assume non c’è periodo fertile nell’arco del mese. Lei riferisce di avere avuto un rapporto a rischio sottolineando che però non era nel periodo fertile: ribadisco che durante l’assunzione della pillola non ci sono periodi fertili. Non ci possono essere, di conseguenza, neppure rapporti a rischio! La pillola si prende proprio per poter avere rapporti sessuali liberi senza iniziare gravidanze indesiderate. Non capisco dunque la ragione per la quale ha fatto il test di gravidanza, che ovviamente era negativo (se non c’è ovulazione non si può concepire) né tanto meno perché ha riguardato lo stick dopo 4 ore. Non capisco perché le venga il dubbio che il risultato del test possa essere alterato da un’eventuale ovulazione, visto che se ci fosse l’ovulazione (che non ci può essere) non ci sarebbe automaticamente una gravidanza avviata. Come chiaramente indicato nel foglietto di accompagnamento del kit per fare il test di gravidanza, dopo un certo lasso di tempo, quanto appare nella finestrella dello stick non ha alcun valore. Può dunque escludere di essere incinta e può anche iniziare a vivere l’intimità sessuale con più serenità e senza imporsi particolari restrizioni, visto che la pillola, se viene assunta correttamente, senza dimenticanze, ha un’efficacia contraccettiva quasi totale. Con cordialità.

