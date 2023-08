Pillola contraccettiva: per quanti rapporti sessuali protegge?

Una domanda di: Caterina

Assumo la pillola NAOMI da un mese e 10 giorni e volevo capire se c’è un limite numero di rapporti non protetti che si possono avere, in quanto la pillola è efficace al 99%. Inoltre, ero interessata a comprendere cosa riguarda e significa questo 99%. Volevo inoltre chiedere un consiglio: io ho iniziato il nuovo blister della pillola NAOMI (il secondo) dieci giorni fa e ho avuto tre rapporti non protetti. durante questi giorni ho avuto delle piccole perdite bianche (molto lievi). Vorrei capire se sono dovute a un effetto naturale del corpo dopo i rapporti o devo preoccuparmi. Grazie e buona giornata.



Cara signora,

quando si impiega la pillola non c’è limite al numero di rapporti che possono beneficiare della sua protezione contraccettiva. La sicurezza è valutata al 99 per cento e non al 100 per cento perché la percentuale tiene conto della possibilità di errore umano durante l’impiego (dimenticanze, inizio del nuovo blister in ritardo) e anche dell’eventualità che entro tre ore dall’assunzione si verifichi un episodio di vomito o di diarrea. Per quanto riguarda le perdite a cui allude, potrebbero essere secrezioni lubrificanti, ma non sono in grado di assicurarlo: lei mi chiede a cosa siano dovute e se si deve preoccupare o no. Spero comprenda che da remoto, senza nulla sapere di lei non posso fare diagnosi, né tranquillizzarla in assoluto. Per ottenere entrambe (diagnosi e rassicurazione) deve rivolgersi a un ginecologo in carne e ossa che la visiti ed eventualmente effettui un’ecografia. Infine, mi permetto di dirle che lei ha scritto numerose volte esprimendo varie perplessità sull’efficacia della pillola contraccettiva, di cui evidentemente dubita. Eppure la pillola contraccettiva si impiega proprio per potersi garantire una vita sessuale serena, senza patemi, senza temere costantemente la possibilità che si instauri una gravidanza. Del resto nel foglietto illustrativo presente nella confezione c’è scritto in maniera esaustiva tutto quello che serve sapere sul prodotto e sono certo che lei lo abbia letto con attenzione. Forse sarebbe dunque opportuno che lei si confrontasse con il suo ginecologo per cercare un metodo alternativo, per esempio cerotto o anello, visto che la pillola non la convince e la costringe in un continuo stato di allarme. Cari saluti.

