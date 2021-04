Pillola contraccettiva: perché non arriva il flusso mestruale?

Una domanda di: Ludovica

Assumo la pillola anticoncezionale (Zoely) da maggio scorso, a inizio

febbraio ho avuto l’ultimo rapporto non protetto.

Nel mese di febbraio e marzo ho avuto un ciclo regolare, poi però questo

mese non è arrivato, aggiungo che in questo mese sono stata molto incostante

con la pillola, ma per essere sicura ho comunque voluto fare un test di

gravidanza, con le urine della mattina, risultato negativo!

Secondo lei c’è motivo di preoccuparmi , o la mancanza del ciclo è

condizionata dal fatto che sono stata poco regolare con la pillola?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

affermare di essere stata poco regolare nell’assunzione della pillola non fa comprendere nulla e non permette di trarre alcuna deduzione. Se intendeva dire che non ha sempre mantenuto l’intervallo canonico di 24 ore tra una pillola e l’altra si può ritenere che il metodo riesca comunque a garantire la sua azione contraccettiva, anche se ovviamente non è il modo ideale di impiegarlo. Se invece ha saltato più di un confetto, anche se poi lo ha preso entro 12 ore dall’ora “gusta” non può più fare affidamento sul metodo. Con dimenticanza riparata entro le 12 ore non si rischia infatti nulla ma se la situazione si ripete con frequenza allora è un po’ come scherzare col fuoco. Per quanto riguarda la mancanza del sanguinamento, la pillola che sta assumendo può appunto comportarne l’assenza, ma questo non significa che l’azione contraccettiva non si esplichi. A patto ovviamente di assumere la pillola in modo corretto. Per finire le do due consigli: cerchi di essere regolare nell’assunzione del contraccettivo orale, altrimenti non ha senso ricorrervi. Visto che non apprezza la mancanza del flusso mestruale (che per molte donne è invece una benedizione) chieda al suo ginecologo di prescriverle un altro tipo di pillola. Prenderei comunque in considerazione anche un metodo diverso, perché non mi sembra che la pillola sia il migliore per lei. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

