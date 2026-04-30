Pillola contraccettiva presa correttamente e paura di essere incinta

Una domanda di: Nicole Ho avuto rapporti non protetti e assumo la pillola briladona trifase. Ho un muco molto denso ma oggi si è un po' liquefatto ed è di colore bianco. Ho sempre preso la pillola e non ho avuto episodi di diarrea e vomito. Solo feci granulose la mattina dopo parecchie ore dall'assunzione. Ho paura di essere incinta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

quando si assume la pillola i rapporti sessuali sono protetti per definizione. Non ci possono essere rapporti non protetti quando si usa un contraccettivo, oltretutto efficacissimo come la pillola. Se così non fosse saremmo di fronte a un paradosso, a una contraddizione. La pillola si prende proprio per potersi garantire un'intimità sessuale libera, che significa con eiaculazione interna senza che ci sia la possibilità di avviare una gravidanza, se non la si desidera. Detto questo, quando si ha paura di una gravidanza basta fare lo specifico test sulle urine per dissipare ogni dubbio. Non penso, comunque, che lei possa essere incinta visto che ha assunto la pillola sempre regolarmente, senza dimenticanze, e non ha avuto episodi di vomito o diarrea nelle tre-quattro ore successive alla sua assunzione. Mi permetto di aggiungere che se non ci si sente pronti per l'intimità sessuale perché troppe sono le paure a essa legate può essere opportuno, per preservare una buona qualità della vita e il proprio equilibrio emotivo, rimandare a quando se ne apprezzerà solo il piacere, alleggeriti da ogni timore. Cari saluti.

Cari saluti.



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