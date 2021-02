Pillola contraccettiva presa due volte nello stesso giorno

E' realmente improbabile che l'assunzione di due pillole nello stesso giorno annullino l'efficacia contraccettiva delle stesse.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, mi riferisce di aver assunto regolarmente la pillola utilizzando un confetto in più pensando di non averlo assunto. Tutto questo mi fa affermare che è difficile che possa essere partita una gravidanza perché in realtà tutte le pillole sono state utilizzate. Le perdite che lei riferisce probabilmente sono dovute al fatto che avendo assunto due confetti lo stesso giorno si è determinato un piccolo sbilanciamento ormonale e con questo lo spotting che dovrebbe terminare con la pausa alla fine del blister. Sperando di esserle stato utile, la saluto con cordialità.

Gli Specialisti Rispondono

Lo streptococco B individuato in vagina non va curato in modo specifico. Solo al momento del parto rende opportuna la profilassi antibiotica per evitare che il bambino venga contagiato. »

Solo il trascorrere del tempo può confermare se la gravidanza avrà un'evoluzione favorevole: per questa ragione non ha molto senso nelle prime settimane sottoporsi a continue indagini, in assenza di indicazione medica. »

E' normale che un bambino molto piccolo desideri avere la mamma accanto anche al momento della nanna e la reclami nel corso della notte: sarebbe più singolare se non avvenisse. »