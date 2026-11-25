Piccole variazioni nell'orario di assunzione della pillola non dovrebbero compromettere la sua efficacia, tuttavia sarebbe meglio evitarle.
Una domanda di: Ilaria
Assumo da circa un anno e mezzo la minipillola Slinda. Questo mese a partire dalla decima pillola del blister ho spostato l'assunzione avanti di due ore. Dopo quattro giorni ho anticipato nuovamente l'assunzione, di un'ora sola. Mi è sorto il dubbio che questo cambiamento abbia potuto compromettere l'efficacia contraccettiva.
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora. Il Drospirenone (principio attivo della pillola) ha una buona efficacia contraccettiva se assunto con regolarità e senza dimenticanze. Piccole variazioni di orario non dovrebbero determinare la perdita dell'azione contraccettiva, tuttavia cerchi di decidere un orario a lei comodo e cerchi di mantenerlo per evitare, seppure con una bassissima percentuale di rischio, la riduzione di efficacia e soprattutto fastidiose perdite durante il mese legate a variazioni della concentrazione ematica del farmaco. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.
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