Le medicine che interferiscono sull'azione della pillola sono numerose, quindi nel momento in cui viene prescritto un farmaco è opportuno fare presente al medico che si sta assumendo il contraccettivo orale.
Una domanda di: Benedetta
Quali sono i farmaci che diminuiscono l’efficacia di Novadien?
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
l'efficacia della pillola contraccettiva Novadien può essere ridotta dall'assunzione di tutte le medicine che interferiscono sul suo assorbimento. In più, l'assunzione di questi farmaci può provocare spotting, cioè piccoli sanguinamenti nel corso del mese. Nel foglietto di accompagnamento della pillola in questione sono indicate le medicine che possono influenzare il suo effetto. Fanno parte dell'elenco i medicinali per il trattamento dell'epilessia, la rifampicina (per la tubercolosi), alcuni antibiotici, alcuni antivirali e anche l'iperico. Ci sono poi farmaci che possono rendere la pillola meno tollerabile e, tra questi, ci sono alcuni antimicotici e il paracetamolo. Infine anche Novadien può influenzare l'azione di alcuni farmaci, tra cui i cortisonici e le benzodiazepine. Alla luce di tutto questo, nel momento in cui viene prescritta una determinata medicina è più che opportuno fare presente al medico che si sta assumendo la pillola contraccettiva, anche indicando quale. Nel caso in cui si debbano impiegare medicine che interferiscono sulla sua efficacia è opportuno usare anche il profilattico, prolungando questa precauzione per i sette giorni successivi al termine della cura. Un caro saluto.
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