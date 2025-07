Pillola contraccettiva: si possono avere rapporti completi?

Una domanda di: Carlotta Avrei delle domande in merito ad una situazione che mi allarma. Sto assumendo la pillola sibilla e l’ultimo ciclo è arrivo il 11/6. Lunedì 16/6 ho ripreso la pillola dopo la normale sospensione dei 7 giorni. La pillola la prendo quasi sempre allo stesso orario, tranne domenica questa che piuttosto di prenderla alle 19 l'ho presa alle ore 24. In queste settimane ho avuto dei rapporti ma non con eiaculazione interna perché, nonostante la pillola, non mi sentirei tranquilla. Tuttavia ho intravisto delle gocciole (non sperma). L'ultimo rapporto l'ho avuto lunedì ed è da ieri che ho dei dolori al basso ventre e anche perdite bianche/marroncine. Il ciclo mi dovrebbe venire mercoledì prossimo: posso stare tranquilla sul fatto che siano solo sintomi pre-mestruali? Inoltre volevo chiedere se la pillola, presa magari ad orari diversi, ma mai superando le 12 ore, ha comunque l'effetto contraccettivo. Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Carlotta,

prima di tutto mi permetto di dirle che non ha molto senso utilizzare la pillola contraccettiva come la sta impiegando lei, ovvero avendo comunque rapporti incompleti. Alla pillola contraccettiva si ricorre proprio per potersi concedere una sessualità libera, senza privazioni come quelle che lei si impone (e impone al suo partner). Detto questo, non è chiaro che cosa tema esattamente da quelle "gocciole" visto che non sono liquido seminale. Per dare inizio a una gravidanza ci vuole il liquido seminale, perché gli spermatozoi da cui dipende irrinunciabilmente il concepimento, si trovano in esso e, allo stesso tempo, non bisogna assumere una contraccezione ormonale, che impedisce di concepire in quanto non permette alle ovaie di produrre l'ovocita (anch'esso, al pari degli spermatozoi, indispensabile per concepire). La pillola presa entro 12 ore dall'ultima compressa mantiene la propria efficacia contraccettiva, tuttavia è consigliabile assumerla sempre alla stessa ora anche per assicurarsi l'automatismo: se diventa una consuetudine che si mantiene sempre nello stesso orario è più difficile dimenticarla. Una buona idea è puntare la sveglia del telefonino all'ora in cui va presa la pillola: così si evitano le dimenticanze. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto