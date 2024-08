Pillola contraccettiva: si può avviare una gravidanza in caso di rapporti “non protetti”?

Una domanda di: Eleonora

Ho avuto un rapporto non protetto venerdì 23 agosto, prendo la pillola anticoncezionale yaz regolarmente da circa un anno e 3

mesi, dovrebbe arrivarmi il ciclo venerdì 30, ma sento dei dolori nella parte bassa della pancia, stanchezza, minzione molto frequente, spossatezza

e ho spotting (non tutti i giorni ma qualche volta, all’incirca l’ho avuto 3-4 volte finora) da domenica 25, il che non è mai successo (solitamente

inizio ad averlo il giorno prima del ciclo), vorrei sapere se sono a rischio di una gravidanza indesiderata o no, grazie.





Gentile signora,

non comprendo cosa intenda dire quando afferma di avere avuto un rapporto non protetto visto che prende la pillola. Con la pillola i rapporti anche se

liberi (ovvero con eiaculazione all’interno della vagina) sono comunque protetti dalle gravidanze. Se assume la pillola regolarmente come riferisce i rapporti sono

di conseguenza sempre protetti nella prevenzione di una gravidanza e quindi non c’è alcun rischio appunto di gravidanza.

Preciso che quello che lei chiama ciclo, è una pseudo mestruazione, cioè un sanguinamento indotto dalla sospensione mensile del contraccettivo che, infatti, si

verifica nei giorni di intervallo tra una confezione e l’altra. In generale, tenga presente che non è detto che nell’arco della vita fertile di una donna

tutto avvenga sempre in modo identico a sé stesso: possono esserci delle variabili e questo vale anche per i periodi in cui si assume la pillola. In

ogni caso, quando si ha il dubbio che sia iniziata una gravidanza per dissiparlo in fretta basta fare un test di gravidanza sulle urine, a partire

dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni o in caso di mancato sanguinamento da sospensione. Cordialmente.



