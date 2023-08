Pillola contro la dismenorrea

Una domanda di: Monica

Per via dei forti dolori mestruali, due anni fa mi è stata prescritta la pillola Yasminelle. I primi mesi i dolori si sono attenuati,

ma ultimamente li ho di nuovo. Potrebbe essere il dosaggio della pillola troppo basso? Ho di recente fatto un consulto ginecologico ma non mi è stata

cambiata. Ho anche paura che appunto il dosaggio possa essere errato e che possa rischiare una gravidanza indesiderata: sarebbe possibile?

Inoltre non vorrei che i dolori siano dovuti a qualche patologia specifica. Quando ho iniziato ad assumere la pillola avevo 18 anni, ed avevo fatto le

analisi ormonali, che erano nella norma. Vorrei un suo parere a riguardo, grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile Monica,

io non posso fare diagnosi a distanza e neppure azzardare ipotesi oltretutto senza avere informazioni precise. L’unica cosa che posso dirle è che la pillola che sta assumendo assicura la protezione contraccettiva come le altre, a patto ovviamente di assumerla correttamente. Credo che se i dolori che lei riferisce fossero dovuti a una

qualunque patologia il ginecologo a cui si è rivolta l’avrebbe individuata: non sarebbe infatti verosimile che fossi io da remoto e senza avere la possibilità di visitarla e di farle un’ecografia a individuare una patologia, che invece è sfuggita all’attenzione del medico curante! Si fidi dunque di quello che le viene consigliato da chi l’ha in cura e a differenza di me ben conosce la sua condizione clinica. Inoltre è con lui che deve discutere l’opportunità di cambiare eventualmente il tipo di pillola nel tentativo di controllare meglio la dismenorrea (così si chiama il dolore mestruale). Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto