Pillola contro l’endometriosi: l’Augmentin e il Brufen ne diminuiscono l’efficacia?

Una domanda di: Matilda Salve, ieri sono andata a fare la prima visita ginecologica, la dottoressa mi ha dato la pillola anticoncezionale da prendere (dailyprev, se non erro) però poco dopo ho avuto un’altra visita, dal dentista, e mi hanno tolto un dente del giudizio mi hanno prescritto augmentin per 6 giorni e brufen. Io dovrei iniziare a prendere la pillola fra 4/5 giorni quando mi arriveranno le mestruazioni: è un problema se contemporaneamente prendo questi farmaci? La pillola oltre per essere mi stata data come anticoncezionale mi è stata data per l’endometriosi, quindi ho paura che faccia meno effetto per entrambe le cose. Grazie per l’attenzione e buona giornata.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Matilda,

non ci sono segnalazioni di interazioni tra l’antibiotico amoxicillina+acido clavulanico (Augmentin) e/o ibuprofene (Brufen) e i contraccettivi orali di tipo estroprogestinico.

In via ipotetica, gli antibiotici, alterando la flora batterica intestinale, potrebbero ridurre l’assorbimento degli ormoni. Gli studi attualmente disponibili non indicano, però, una diminuzione dell’efficacia contraccettiva associata alla terapia con amoxicillina+acido clavulanico. Il rischio di fallimento del contraccettivo è, pertanto, estremamente basso, a maggior ragione considerando che la durata del periodo di "sovrapposizione" tra l'assunzione dell'antibiotico e della pillola è di soli 1-2 giorni. A mio parere è altrettanto improbabile una diminuita efficacia nel trattamento dell'endometriosi. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto