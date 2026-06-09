Pillola dei 5 giorni dopo: funziona anche a ovulazione avvenuta?

Il contraccettivo di emergenza rende l'endometrio inospitale, impedendo all'eventuale prodotto del concepimento di annidarsi.

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Certo. Non è un farmaco anti-ovulatorio bensì un farmaco anti-annidamento. Il figlio viene concepito ma non può annidarsi perché ellaOne, anti progestinico, impedisce al progesterone di preparargli un endometrio ospitale. Cordialmente.

Una domanda di: Ile Ho una curiosità personale: la pillola dei cinque giorni dopo è efficace ugualmente ad ovulazione già avvenuta? Cordialmente.

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Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazioni di feci morbidi e, quindi, facili da espellere. »

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Le linee guida indicano, come epoca corretta per l'inizio dello svezzamento, i sei mesi. Di conseguenza è meglio non anticipare troppo questa data. »

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