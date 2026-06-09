Pillola dei 5 giorni dopo: funziona anche a ovulazione avvenuta?

Dottor Bruno Mozzanega A cura di Bruno Mozzanega - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 09/06/2026 Aggiornato il 09/06/2026

Il contraccettivo di emergenza rende l'endometrio inospitale, impedendo all'eventuale prodotto del concepimento di annidarsi.

Una domanda di: Ile
Ho una curiosità personale: la pillola dei cinque giorni dopo è efficace ugualmente ad ovulazione già avvenuta? Cordialmente.

Bruno Mozzanega
Bruno Mozzanega

Certo. Non è un farmaco anti-ovulatorio bensì un farmaco anti-annidamento. Il figlio viene concepito ma non può annidarsi perché ellaOne, anti progestinico, impedisce al progesterone di preparargli un endometrio ospitale. Cordialmente.

Pillola dei 5 giorni dopo: funziona anche a ovulazione avvenuta?

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