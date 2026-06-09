Pillola dei 5 giorni dopo: funziona anche a ovulazione avvenuta?

Il contraccettivo di emergenza rende l'endometrio inospitale, impedendo all'eventuale prodotto del concepimento di annidarsi.
Una domanda di: Ile Ho una curiosità personale: la pillola dei cinque giorni dopo è efficace ugualmente ad ovulazione già avvenuta? Cordialmente.
Bruno Mozzanega
Certo. Non è un farmaco anti-ovulatorio bensì un farmaco anti-annidamento. Il figlio viene concepito ma non può annidarsi perché ellaOne, anti progestinico, impedisce al progesterone di preparargli un endometrio ospitale. Cordialmente.
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In linea teorica, se l'ovulazione è in atto la pillola dei cinque giorni dopo non dovrebbe funzionare, tuttavia poiché rende l'endometrio inospitale potrebbe comunque ostacolare l'avvio di una gravidanza. »
Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazioni di feci morbidi e, quindi, facili da espellere. »
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