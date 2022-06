Pillola dei “5 giorni dopo”: assumerla o no a distanza di qualche giorno dal rapporto non protetto?

Una domanda di: Marina

Salve il mio ciclo e un po’ irregolare mi viene sempre più tardi del previsto almeno di qualche giorno o qualche settimana.. Ho avuto dei rapporti non protetti nei giorni del ciclo. Ho avuto il ciclo il 20 maggio e i rapporti il 24 e il 25. Non ho preso la pillola del giorno dopo perché non volevo influisse con il ciclo. So di non essere nei giorni non fertili ma ho paura. Cosa mi consigliate di fare? Devo prendere la pillola però devo prendere per forza EllaOne perché la norlevo sono passate già tre giorni però so EllaOne si può prendere entro 5 giorni. Grazie in anticipo.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Salve, purtroppo la contraccezione d'emergenza offre la sua massima protezione se assunta immediatamente. L'efficacia di Ellaone dopo cinque giorni completi è veramente molto bassa. Ciononostante se lo desidera può prenderla senza nessun problema, al massimo non funziona. Può fare un test verso il dieci giugno, in modo da sapere se è rimasta incinta. In effetti non erano giorni molto a rischio, ma se ha avuto qualche volta cicli brevi non si può escludere che una gravidanza sia iniziata. Se vuole mi faccia sapere. Cordiali saluti.