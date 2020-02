Pillola del giorno dopo a due mesi dal parto

Una domanda di: Maria Asia

Salve, io ho appena avuto un bimbo da un paio di mesi e mi è arrivato il capoparto durante il quale purtroppo ho avuto un rapporto non protetto perché il profilattico si è rotto. Dopodiché, la mia ginecologa mi ha consigliato di prendere Ellaone ma intanto erano passati 4 giorni dal rapporto. Avrà fatto effetto? Come me ne accorgo?



Salve cara signora, non mi ha fornito un elemento importante per risponderle: sta allattando al seno oppure no?

Se sì, sono convinta che l’abbinamento allattamento-Ellaone abbia scongiurato l’eventualità di una gravidanza ravvicinata.

Se no, direi che la pillola è stata comunque assunta a 4 giorni dal rapporto non protetto, quindi nei termini previsti perché possa essere efficace. Siccome sappiamo che l’efficacia di questo farmaco diminuisce tanto più tempo intercorre tra il rapporto non protetto e la sua assunzione, le consiglierei di eseguire un test di gravidanza qualora non vedesse tornare le mestruazioni a circa un mese di distanza dal capoparto.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



