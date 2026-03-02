Pillola del giorno dopo e irregolarità mestruali: è vero che possono protrarsi per anni?

Una domanda di: Rosalba

Salve sto andando in confusione, vorrei un aiuto. A dicembre ho avuto il ciclo regolare e poi un rapporto per scrupolo ho assunto la piccola del giorno dopo. A gennaio non ho avuto il ciclo e mi è arrivato il 1° febbraio. A febbraio però ho avuto un rapporto non protetto e non so se assumere la pillola o no per via dei forti disagi di ormoni ho letto che potrebbero alterare le mestruazioni per mesi o anni addirittura. Grazie mille.



