Pillola del giorno dopo e irregolarità mestruali: è vero che possono protrarsi per anni?

Una domanda di: Rosalba
Salve sto andando in confusione, vorrei un aiuto. A dicembre ho avuto il ciclo regolare e poi un rapporto per scrupolo ho assunto la piccola del giorno dopo. A gennaio non ho avuto il ciclo e mi è arrivato il 1° febbraio. A febbraio però ho avuto un rapporto non protetto e non so se assumere la pillola o no per via dei forti disagi di ormoni ho letto che potrebbero alterare le mestruazioni per mesi o anni addirittura. Grazie mille.
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
la pillola del giorno dopo appartiene alla categoria dei contraccettivi di emergenza, cioè che vanno usati solo occasionalmente. Ne consegue che impiegarli in maniera ravvicinata non è opportuno. Tra gli effetti indesiderati ci sono anche le irregolarità mestruali, che però non si protraggono per anni ma solo per uno-due mesi. Le consiglio vivamente di decidere per un metodo anticoncezionale sicuro come la pillola contraccettiva: ne parli con il suo ginecologo per farsela eventualmente prescrivere. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto