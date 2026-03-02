Pillola del giorno dopo e irregolarità mestruali: è vero che possono protrarsi per anni?

Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il contraccettivo d'emergenza in effetti può dare irregolarità mestruale, ma solo nei primi mesi successivi alla sua assunzione.

Una domanda di: Rosalba
Salve sto andando in confusione, vorrei un aiuto. A dicembre ho avuto il ciclo regolare e poi un rapporto per scrupolo ho assunto la piccola del giorno dopo. A gennaio non ho avuto il ciclo e mi è arrivato il 1° febbraio. A febbraio però ho avuto un rapporto non protetto e non so se assumere la pillola o no per via dei forti disagi di ormoni ho letto che potrebbero alterare le mestruazioni per mesi o anni addirittura. Grazie mille.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
la pillola del giorno dopo appartiene alla categoria dei contraccettivi di emergenza, cioè che vanno usati solo occasionalmente. Ne consegue che impiegarli in maniera ravvicinata non è opportuno. Tra gli effetti indesiderati ci sono anche le irregolarità mestruali, che però non si protraggono per anni ma solo per uno-due mesi. Le consiglio vivamente di decidere per un metodo anticoncezionale sicuro come la pillola contraccettiva: ne parli con il suo ginecologo per farsela eventualmente prescrivere. Cordialmente.

