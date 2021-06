Pillola del giorno dopo presa due volte in due mesi

Una domanda di: Jessica

Ho avuto un rapporto completo non protetto il mese scorso ed ho

assunto Ellaone. Purtroppo è ricapitato questo mese, soprattutto durante il

periodo fertile ed ho ripreso la pastiglia. Volevo sapere se sono a

rischio gravidanza, grazie.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

non è a rischio gravidanza, ma di tossicità epatica perché il farmaco si accumulerà nel fegato.

Tenga anche conto del fatto che ellaOne impedisce l’annidamento non il concepimento, a differenza di quanto scritto nel foglietto illustrativo.

In generale, c’è modo (e sarebbe opportuno farlo) di imparare bene come funzionano il corpo femminile, le ovaie, i processi riproduttivi: serve per arrivare a comprendere, successivamente, il funzionamento dei vari metodi di prevenzione del concepimento, per poi scegliere quello più adatto.

Ci sono testi esaustivi, anch’io ne ho scritto uno (si intitola Da vita a vita).

L’importante è non agire nell’emergenza, ma utilizzare precauzioni “prima”. Cari saluti.



