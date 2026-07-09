Pillola del giorno: funzionerà nonostante il mio peso (oltre 80 chilogrammi)?

Una domanda di: Elisa Ho avuto un rapporto purtroppo non protetto per la rottura del preservativo, ho preso la pillola norlevo dopo un'ora circa dal rapporto. Sono passati tre mesi dall’ultima gravidanza, la mia bimba ha 3 mesi. Il capoparto è arrivato 16 giorni fa quindi l’ovulazione potrebbe essere già in atto e in questo caso la pillola non funzionerebbe. Un' altra gravidanza ora sarebbe un disastro. Spero la pillola faccia il suo dovere anche se ho letto che perde efficacia nelle donne che superano gli 80 kg ed è il mio caso purtroppo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

purtroppo è vero, norlevo (levonorgestrel) ha poca efficacia nelle donne che superano gli 80 chili. Molto più efficace in questi casi è l'altro contraccettivo d'emergenza, la pillola ellaOne, (ulipristal acetato). Va comunque detto che queste pillole del giorno o dei giorni dopo non hanno un'efficacia del 100 per cento in nessun caso. Speriamo comunque che questo incidente si risolva in nulla, come è possibile sia perché a tre mesi dal parto, anche se la prima mestruazione si è già verificata non è poi così probabile avviare una gravidanza. Mi tenga informato, cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto