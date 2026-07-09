Pillola del giorno: funzionerà nonostante il mio peso (oltre 80 chilogrammi)?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 09/07/2026 Aggiornato il 09/07/2026

La pillola del giorno dopo (principio attivo levonorgestrel) è meno efficace nelle donne che hanno un peso superiore agli 80 chili. Comunque sia, i contraccettivi di emergenza non hanno in nessun caso un'efficacia del 100 per 100.

Una domanda di: Elisa
Ho avuto un rapporto purtroppo non protetto per la rottura del preservativo, ho preso la pillola norlevo dopo un'ora circa dal rapporto. Sono passati tre mesi dall’ultima gravidanza, la mia bimba ha 3 mesi. Il capoparto è arrivato 16 giorni fa quindi l’ovulazione potrebbe essere già in atto e in questo caso la pillola non funzionerebbe. Un' altra gravidanza ora sarebbe un disastro. Spero la pillola faccia il suo dovere anche se ho letto che perde efficacia nelle donne che superano gli 80 kg ed è il mio caso purtroppo.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
purtroppo è vero, norlevo (levonorgestrel) ha poca efficacia nelle donne che superano gli 80 chili. Molto più efficace in questi casi è l'altro contraccettivo d'emergenza, la pillola ellaOne, (ulipristal acetato). Va comunque detto che queste pillole del giorno o dei giorni dopo non hanno un'efficacia del 100 per cento in nessun caso. Speriamo comunque che questo incidente si risolva in nulla, come è possibile sia perché a tre mesi dal parto, anche se la prima mestruazione si è già verificata non è poi così probabile avviare una gravidanza. Mi tenga informato, cari saluti.

Pillola del giorno: funzionerà nonostante il mio peso (oltre 80 chilogrammi)?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Rapporto non protetto: la gravidanza è possibile anche se si assume la pillola del giorno dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il contraccettivo d'emergenza non assicura un'efficacia del 100 per 100, quindi in linea teorica è possibile che la gravidanza inizi anche se si assume subito dopo il rapporto a rischio.   »

Pillola dei 5 giorni dopo: funziona anche a ovulazione avvenuta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Bruno Mozzanega

Il contraccettivo di emergenza rende l'endometrio inospitale, impedendo all'eventuale prodotto del concepimento di annidarsi.   »

Pillola del giorno dopo e poppata al seno (dopo 20 ore dall’assunzione): ci sono rischi per il lattante?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

Il contraccettivo d'emergenza ulipristal acetato ha un'emivita brevissima, quindi un bambino di 10 mesi che viene allattato dopo 20 ore dalla sua assunzione non viene esposto ad alcun rischio.   »

Pillola del giorno dopo e irregolarità mestruali: è vero che possono protrarsi per anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il contraccettivo d'emergenza in effetti può dare irregolarità mestruale, ma solo nei primi mesi successivi alla sua assunzione.   »

EllaOne: funziona anche se l’ovulazione è in corso?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

In linea teorica, se l'ovulazione è in atto la pillola dei cinque giorni dopo non dovrebbe funzionare, tuttavia poiché rende l'endometrio inospitale potrebbe comunque ostacolare l'avvio di una gravidanza.   »

Le domande della settimana

Assorbenti interni: può usarli una ragazzina di 11 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia.   »

Acido folico: in che quantità va assunto in vista della gravidanza se si è portatrici sane di talassemia?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le donne portatrici sane di talassemia in vista di una gravidanza dovrebbero assumere una quantità di acido folico maggiore rispetto a quella consigliata a tutte le altre.   »

Herpes labiale: paura del contagio per una piccolissima

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

L’herpes labiale si trasmette attraverso l'esposizione diretta alle lesioni di una persona infetta. Un contatto fugace difficilmente espone al rischio di contagio.   »

Si può rimanere incinta a 48 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Francesco Maria Fusi

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 