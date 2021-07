Pillola del girono dopo: funziona di sicuro?

Una domanda di: Serena

Ieri sera ho avuto un rapporto completo. Ed ero pienamente fertile: mezz’ora dopo ho preso la pillola del giorno dopo. Farà il suo effetto sicuro?





Gentile Serena

l’efficacia della pillola del giorno dopo è strettamente correlata ai suoi tempi di assunzione: più sono vicini al rapporto sessuale a rischio e maggiore è la protezione che offre, quindi sotto questo profilo siamo a posto. Lei ha assunto la pillola quasi subito dopo. Tuttavia una ricerca condotta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenzaito che l’impiego della “pillola del giorno” previene l’inizio di una gravidanza ne 95 per cento dei casi. Questo signiifica che rimangono alcune probabilità che non funzioni: accade per esempio quando il concepimento è già avvenuto e il processo che porta all’impianto dell’embrione in utero è già avviato. Quindi se le mestruazioni non dovessere arrivare è opportuno fare il test di gravidanza, a partire dal giorno dopo la data presunta di arrivo. Da tenere presente, però, che può accadere che sia la pillola stessa a provocare irregolarità mestruale. Cari saluti.

