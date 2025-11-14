Pillola dimenticata e non assunta entro 12 ore

Una domanda di: Claudia Assumo Loette ormai da diversi anni, ho dimenticato di prenderla al 6° giorno della prima settimana, il giorno prima ho avuto rapporti e ho preso la pillola (giovedì, il venerdì l'ho dimenticata e il sabato, quando me ne sono accorta, ne ho preso solo una, cioè quella del sabato perché erano passate 24 ore), ieri ho avuto delle piccole perdite marroni. C'è la possibilità di aver avviato una gravidanza?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

considerando che sono anni che la sta assumendo e che era alla pastiglia numero sei, è molto bassa la possibilità di fallimento come metodo contraccettivo. In ogni caso faccia per scrupolo un test di gravidanza dopo 20 giorni e una eco di controllo dal suo specialista di fiducia per verificare che sia tutto ok. Sperando di essere stato utile, la saluto cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

