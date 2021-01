Pillola dimenticata

Una domanda di: Benedetta

Ho avuto un rapporto sessuale con coito interrotto e la sera ho preso l’ultima pillola placebo della yaz. Il giorno dopo lunedì 7 mi arriva il ciclo ma la sera mi dimentico di assumere la prima pillola del nuovo blister, me ne ricordo solo 24 ore dopo quindi prendo la pillola del giorno giusto e pure quella dimenticata del giorno prima. Non ho più dimenticato nessuna pillola e il sabato successivo ho avuto primo rapporto sessuale con coito interrotto dopo la dimenticanza. Posso essere incinta? Mi faccia sapere presto che sono parecchio in ansia. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

L’assunzione irregolare della pillola contraccettiva ne riduce l’efficacia. Tuttavia se arriva da un lungo periodo di assunzione, una dimenticanza risulta meno problematica rispetto al primo mese di assunzione. È buona norma in ogni caso avere prudenza nel mese in corso, in quanto non è possibile escludere al 100% la possibilità di una ovulazione legata all’assunzione irregolare della pillola. Significa che è opportuno utilizzare un altro metodo contraccettivo nel corso del mese (profilattico) ed effettuare in ogni caso a distanza di 15-20 giorni dai rapporti a rischio un test di gravidanza e di controllo, che comunque è altamente probabile risulti negativo. Sperando di esserle stato utile, la slauto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

